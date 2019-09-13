PayTech Ukraine 2019: о чем говорили эксперты платежного рынка (фотоотчет)

12 сентября 2019 года в UNIT.City на конференции PayTech Ukraine 2019 собрались эксперты платежного рынка Украины для обзора и обсуждения последних трендов и тенденций, регуляторных инициатив и их влияния на рынок.



Посетители PayTech Ukraine 2019, среди которых представители “Укрэксима” и “Укргазбанка”, наслаждаются непринужденной атмосферой

Организаторы BankOnline, UAPS и порталы Finance.ua, Minfin.com.ua сумели привлечь для обсуждения платежных систем Украины более 300 человек, среди которых 23 приглашенных спикера делились диджитал решениями глобальной цифровизации и практическим опытом.



Участники PayTech Ukraine 2019 на примерах смогли оценить лучшие практики внедрения платежных технологий

Среди приглашенных экспертов был и Сергей Савчук, руководитель управления лицензирования юридических лиц и регистрации платежных систем Нацбанка. Он рассказал о планах регулятора относительно будущих изменений платежного рынка Украины согласно Второй платежной директиве ЕС.



Сергей Савчук объясняет, как Нацбанк будет реформировать платежный рынок в Украине

Успехами и неудачами компании в проектировании и запуске электронного кошелька делилась проектный менеджер LeoWallet Мариам Матиашвили



LeoWallet преодолел тяжелый путь, чтобы стать успешной финтех-платформой

О том, как находить и завоевывать новые ниши, конкурировать с крупными банками и финтех-компаниями, рассказал председатель правления банка Конкорд Юрий Задоя.



Классический банк может открыть для себя новые грани развития, говорит Задоя.

Алексей Шевцов, региональный представитель UnionPay International в Украине, Молдове и Армении, рассказывал о планах международной платежной системы на украинском рынке. “После завершения регистрационной процедуры в Нацбанке Украины в 2018 году, UPI готова полноценно выходить на рынок страны. Сейчас запустили разработку и подключение партнеров по национальной платежной системе ПРОСТІР, а также сертификационный проект с ПриватБанком”, – сообщил Шевцов.



Шевцов уверяет, что Украина стала третьим стратегическим районом для Union Pay International.

Директор Kuna.io Семен Каплоушенко в PayTech Ukraine 2019 отметил, что платформа стала первой публичной криптовалютной биржей в Восточной Европе, которая уже в 2015 году выпустила свой продукт на рынок и получала первые регистрации. Он также рассказал о главных проблемах бизнеса при взаимодействии с банками и платежными системами, о путях их решения, что такое платежные системы 3.0 и способы налаживания взаимодействия криптовалюты и фиата.



Семен Каплоушенко раскрывает секреты взаимодействия бизнеса с платежными системами.

Неофициальный обзор новых платежных технологий, их оценку с точки зрения потенциала развития для банка сделал Заместитель Председателя Правления Ощадбанка – Антон Тютюн. Он отметил, что в ближайшие 5 лет 70-80% платежных карт мигрируют в цифровые кошельки, а затем частное обслуживание в отделениях банка станет платным.



Антон Тютюн рассказывает, что самое главное при диджитализации – это право на частную жизнь, эмоции и самовыражение.

В рамках PayTech Ukraine 2019 Владислав Дикий, который представлял Департамент платежных систем и инновационного развития, поделился новыми возможностями для участников платежного рынка Украины и рассказал об инструментах оптимизации расходов на ведение карточного бизнеса.



Владислав Дикий рассказывает о возможностях участников платежного рынка через ПРОСТІР.

Участники смогли стать свидетелями открытой дискуссии с регулятором в лице заместителя Председателя Национального банка Украины Сергея Холода с активными игроками платежного рынка, представителями банковских и небанковских финансовых организаций, платежных систем и профильных ассоциаций. Обсуждали, что ждет платежный рынок Украины в перспективе 2019-2020 гг.



Сергей Холод размышляет над вопросом, является ли трансформация рынка платежей и перевода средств эволюцией или революцией.

Посетители PayTech Ukraine 2019 были обеспечены максимумом полезного контента, непринужденной атмосферой клубного формата, комфортными лобби зонами для нетворкинга и вкусным кофе non-stop.



Душевное общение с коллегами по бизнесу тоже было в программе!

Насыщенная однодневная программа роскошного дня завершилась вечером коктейлей от мирового бестселлера – компании Jack Daniel’s Tennessee Whiskey.



Ждем вас в следующем году!