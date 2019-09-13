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Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июле 2019 года возросло на 18,5% - Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июле 2019 года возросло на 18,5% - Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июле 2019 года возросло на 18,5% по сравнению с январем-июлем 2018 года (также негативное сальдо $4,165 млрд), до $4,936 млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период возрос на 7% – до $28,748 млрд, тогда как импорт – на 8,5%, до $33,684 млрд.

Сезонно скорректированное негативное сальдо внешней торговли в июле по отношению к июню 2019 года уменьшилось на 12,8% и составило $0,956 млрд (в июне-2019 – негативное сальдо $1,096 млрд).

Госстат уточняет, что в июле-2019 по сравнению с июнем-2019 сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 5,7% – до $4,385 млрд, импорта – на 1,8%, до $5,340 млрд. По данным статведомства, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 218 стран мира.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-июле 2018 г. – 0,87).

По материалам Госстат
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