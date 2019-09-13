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ЕБА настаивает на доработке законопроекта с поправками в Таможенный кодекс

ЕБА настаивает на доработке законопроекта с поправками в Таможенный кодекс

Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает приближения норм украинского законодательства к Регламенту ЕС по вопросам таможенного контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности, которое предусматривает законопроект №1230, но настаивает на необходимости доработки документа.

Об этом говорится в заявлении организации.

“Предлагаемая версия законопроекта требует корректировки, например, в части обязательного наличия доказанного факта нарушения прав владельца торговой марки в стране производства для товара как контрафактного, что фактически нивелирует эффективность таможенного реестра”, – подчеркнули в Ассоциации.

В Ассоциации отмечают, что важным является определение понятий, в частности контрафактных товаров, поскольку эта информация является первым индикатором для таможенников, чтобы понимать, что такое поддельный товар, для проверки партии.

“Нынешняя формулировка в проекте закона может привести к негативным последствиям, например, к необходимости доказывать факт нарушения прав владельца торговой марки”, – говорится в заявлении.

В ЕБА считают, что Таможенный реестр объектов права собственности должен применяться исключительно как инструмент для борьбы с контрафактными товарами и недопущению их на таможенную территорию.

“То есть, в случае наличия подозрения со стороны таможенных органов таможенное оформление таких товаров должно приостанавливаться для дополнительного контроля, а данный Реестр должен быть превентивным инструментом недопущения ввоза поддельной продукции”, – отметили в организации.

В то же время ЕБА отмечает необходимость решения вопроса с так называемым “патентным троллингом”, чтобы исключить приостановления товаров и уплату роялти за них, если товар не является новым в международной практике.

По материалам Економічна Правда
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