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Украинцам в следующем году пообещали до 1,2 млрд грн на "теплые кредиты"

Украинцам в следующем году пообещали до 1,2 млрд грн на "теплые кредиты"

В проекте Госбюджета-2020 предусмотрено 400 млн грн на финансирование программы «теплых кредитов» в следующем году.

Соответствующий законопроект от 15.09.2019 № 2000 зарегистрирован в парламенте.

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По предварительным расчетам, в 2020 г. программой смогут воспользоваться до 200 тыс. семей и привлечь к 1,2 млрд грн «теплых кредитов» на комплексное утепление зданий.

«Спасибо всем, кто поддерживает прозрачный, эффективный и экономически выгодный механизм софинансирования «теплых кредитов», – прокомментировал Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Именно благодаря программе «теплых кредитов»:

  • семьи экономят до 70% затрат на коммунальные услуги;
  • утепленные квартиры растут в цене в среднем на 30%;
  • активизируется бизнес, в т.ч. в смежных отраслях экономики;
  • развивается экономика: 1 грн государственного софинансирования привлекает до 3 грн инвестиций;
  • государственный и местные бюджеты получают возврат вложенных в программу средств в виде налогов.
По материалам УНН
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