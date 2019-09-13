Украинцам в следующем году пообещали до 1,2 млрд грн на "теплые кредиты"

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В проекте Госбюджета-2020 предусмотрено 400 млн грн на финансирование программы «теплых кредитов» в следующем году.
Соответствующий законопроект от 15.09.2019 № 2000 зарегистрирован в парламенте.
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По предварительным расчетам, в 2020 г. программой смогут воспользоваться до 200 тыс. семей и привлечь к 1,2 млрд грн «теплых кредитов» на комплексное утепление зданий.
«Спасибо всем, кто поддерживает прозрачный, эффективный и экономически выгодный механизм софинансирования «теплых кредитов», – прокомментировал Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
Именно благодаря программе «теплых кредитов»:
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