Украинцам в следующем году пообещали до 1,2 млрд грн на "теплые кредиты"

В проекте Госбюджета-2020 предусмотрено 400 млн грн на финансирование программы «теплых кредитов» в следующем году.

Соответствующий законопроект от 15.09.2019 № 2000 зарегистрирован в парламенте.

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По предварительным расчетам, в 2020 г. программой смогут воспользоваться до 200 тыс. семей и привлечь к 1,2 млрд грн «теплых кредитов» на комплексное утепление зданий.

«Спасибо всем, кто поддерживает прозрачный, эффективный и экономически выгодный механизм софинансирования «теплых кредитов», – прокомментировал Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Именно благодаря программе «теплых кредитов»: