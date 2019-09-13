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Кабмин выделит более 4 миллиардов гривен для кредитования фермеров

Кабмин выделит более 4 миллиардов гривен для кредитования фермеров

Правительство выделит 4,4 миллиарда гривен на кредитование фермеров для покупки земли.

Об этом в комментарии Экономической правде заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

“Создается Фонд гарантирования под финансирование кредитов. Он будет позволять проще брать кредиты”, – добавил он.

Также он рассказал о компенсации процентной ставки.

“Вы подаете документы – и получаете компенсацию. Физлица не смогут, надо быть зарегистрированным сельскохозяйственным производителем, не обязательно фермерским хозяйством”.

По его словам, компенсация процентной ставки будет на уровне НБУ, сейчас ставка – 16,5%.

По материалам Економічна Правда
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