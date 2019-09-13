Суд наложил арест на недвижимость завода «Кузница на Рыбальском»

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Печерский суд Киева наложил арест на всю недвижимость завода «Кузница на Рыбальском», который ранее принадлежал инвестиционному фонду «Прайм Эссетс Капитал» Петра Порошенко.
Об этом написал в Facebook бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.
Также информацию об аресте имущества подтвердили hromadske в Государственном бюро расследований.
«Арест активов состоялся в рамках начатого по моему заявлению уголовного производства по легализации и отмыванию доходов и неуплате налогов. Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко», – написал Портнов.
Напомним, Портнов подал заявление о том, что Петр Порошенко через кипрскую компанию якобы «отмыл» 300 миллионов долларов на продаже своего завода «Кузница на Рыбальском» Сергею Тигипко и не уплатил с них налоги.
В своем заявлении Портнов утверждает, что у Тигипко просто нет таких денег для покупки завода, и поэтому продажа якобы фиктивна. Также Порошенко вменяют сокрытие реального владельца завода и фиктивное предпринимательство – якобы он после «продажи» оставил контроль над заводом за собой.
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