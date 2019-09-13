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Суд наложил арест на недвижимость завода «Кузница на Рыбальском»

Суд наложил арест на недвижимость завода «Кузница на Рыбальском»

Печерский суд Киева наложил арест на всю недвижимость завода «Кузница на Рыбальском», который ранее принадлежал инвестиционному фонду «Прайм Эссетс Капитал» Петра Порошенко.

Об этом написал в Facebook бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Также информацию об аресте имущества подтвердили hromadske в Государственном бюро расследований.

«Арест активов состоялся в рамках начатого по моему заявлению уголовного производства по легализации и отмыванию доходов и неуплате налогов. Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко», – написал Портнов.

Напомним, Портнов подал заявление о том, что Петр Порошенко через кипрскую компанию якобы «отмыл» 300 миллионов долларов на продаже своего завода «Кузница на Рыбальском» Сергею Тигипко и не уплатил с них налоги.

В своем заявлении Портнов утверждает, что у Тигипко просто нет таких денег для покупки завода, и поэтому продажа якобы фиктивна. Также Порошенко вменяют сокрытие реального владельца завода и фиктивное предпринимательство – якобы он после «продажи» оставил контроль над заводом за собой.

По материалам hromadske.tv
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