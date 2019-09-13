В Раде хотят отменить пеню за несвоевременную оплату коммуналки

Народные депутаты предлагают внести изменения в Закон Украины “О жилищно-коммунальных услугах”, отменив начисление пени для индивидуальных и коллективных пользователей.

На сайте Верховной Рады был опубликован законопроект № 2087.

“Суммарная задолженность за потребленные населением жилищно-коммунальные услуги и энергоресурсы только в течение 2015-2018 гг. выросла в 3,6 раза – с 12,4 до 55,6 млрд грн., а на начало июня 2019 года достигла отметки 57,2 млрд гривен. Указанное критическое состояние расчетов за потребленные энергоносители и услуги ЖКХ, а также социальной незащищенности населения Украины может еще больше ухудшиться под влиянием ряда негативных факторов, сформировавшихся в течение последнего периода”, – говорится в пояснительной записке.

Поэтому законопроектом предлагается не допустить дальнейшего увеличения долгов за жилищно-коммунальные услуги в связи с невозможностью их оплаты большей частью населения Украины.

Что предлагают:

отменить законодательные положения о начислении и уплате пени в случае несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг;

ввести мораторий на принудительное выселение из жилья, принудительное изъятие жилья, прекращение/остановку предоставления жилищно-коммунальных услуг;

исключить нормы о предоставлении льгот, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, пользованию жильем и получению топлива в зависимости от совокупного дохода семьи льготника.

Справка Finance.ua:

На данный момент начисление пени предусматривается: