В Раде хотят отменить пеню за несвоевременную оплату коммуналки

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Народные депутаты предлагают внести изменения в Закон Украины “О жилищно-коммунальных услугах”, отменив начисление пени для индивидуальных и коллективных пользователей.
На сайте Верховной Рады был опубликован законопроект № 2087.
“Суммарная задолженность за потребленные населением жилищно-коммунальные услуги и энергоресурсы только в течение 2015-2018 гг. выросла в 3,6 раза – с 12,4 до 55,6 млрд грн., а на начало июня 2019 года достигла отметки 57,2 млрд гривен. Указанное критическое состояние расчетов за потребленные энергоносители и услуги ЖКХ, а также социальной незащищенности населения Украины может еще больше ухудшиться под влиянием ряда негативных факторов, сформировавшихся в течение последнего периода”, – говорится в пояснительной записке.
Поэтому законопроектом предлагается не допустить дальнейшего увеличения долгов за жилищно-коммунальные услуги в связи с невозможностью их оплаты большей частью населения Украины.
Что предлагают:
На данный момент начисление пени предусматривается:
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