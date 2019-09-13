Сколько госпредприятия будут отчислять в бюджет страны

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает снижение доли отчислений, которые госпредприятия обязаны начислять в государственную казну.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту.

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Как отмечается в документе, с 2020 года нормативные отчисления части чистой прибыли (дохода) государственных унитарных предприятий и их объединений и дивидендов хозяйственных обществ будут отмечаться на уровне 50%”.

Именно такая доля доходов предприятий по расчетам будет входить в показатели доходной части государственного бюджета.

Справка Finance.ua: