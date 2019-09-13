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Топливная карта Carbon дает повышенную скидку на АЗК WOG

Топливная карта Carbon дает повышенную скидку на АЗК WOG

Партнер Альфа-Банка Украина – крупная сеть АЗК WOG – улучшил условия оплаты специально для владельцев дебетовой карты Carbon.

С 17 сентября действует повышенная скидка, благодаря которой экономия при заправке автомобиля в сети WOG с картой Carbon составит 3 грн на каждом литре бензина или дизельного топлива и 1 грн на каждом литре газа. Ранее она была установлена на уровне 2 грн и 0,70 грн соответственно. Скидка предоставляется моментально в виде бонусов программы «ПРАЙД».

При этом сохраняется начисление ежемесячного кешбэка в размере 3% при оплате на любых АЗК в Украине и за рубежом.

Напомним, что карта Carbon является единственной картой в Украине, предлагающей специальную программу выгод для автомобилистов. Помимо возможности каждый месяц возвращать 500 грн обратно на счет и экономить при заправке на АЗК WOG, Carbon предоставляет владельцам круглосуточную услугу «Автоконсьерж» с бесплатной опцией эвакуатора.

Заказать карту Carbon можно в любом отделении Альфа-Банка Украина или на сайте банка.

По материалам Альфа-Банк
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