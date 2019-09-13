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Сертифицированы первые устройства с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6

Сертифицированы первые устройства с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6

В развитии технологии Wi-Fi сделан очередной шаг — 16 сентября начала работу программа сертификации Wi-Fi CERTIFIED 6.

Сертификация по этой программе гарантирует соответствие оборудования спецификации IEEE 802.11ax, определяющей новейший стандарт беспроводной технологии Wi-Fi 6.

Для устройств Wi-Fi 6 обязательной является поддержка двух частотных диапазонов — 2,4 и 5 ГГц. Это обеспечивает большую пропускную способность и вдвое больше пространственных потоков по сравнению с предыдущими стандартами технологии. Внесенные в новом стандарте улучшения, как сообщается в соответствующем пресс-релизе Wi-Fi Alliance, позволяют «существенно повысить общую производительность сети Wi-Fi в сложных условиях с большим количеством подключённых устройств».

Проще говоря, в таких местах как стадионы, аэропорты и т.д. и т.п., связь будет надежнее, а скорость — выше. Теоретическая максимальная скорость для Wi-Fi также увеличивается — с 3,5 Гбит/с до 9,6 Гбит/с, но эти цифры не имеют большого значения, поскольку в обычных домашних условиях таких скоростей не получить.

Первым смартфоном, получившим сертификат Wi-Fi 6, стал Samsung Galaxy Note10. Новые смартфоны iPhone 11 на момент поступления в продажу в эту пятницу, 20 сентября тоже должны быть сертифицированы по стандарту Wi-Fi 6.

По материалам ITC.ua
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