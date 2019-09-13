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Компания Renault запустила в продажу обновленный кроссовер Koleos за $35 тысяч.
Поставки машин клиентам в Англии запланированы на ноябрь 2019 года, пишет AutoTimesNews.
Судя из сообщения, кроссовер получил обновленную хромированную решетку радиатора, светодиодные фары Pure Vision и задние 3D-фонари.
В салоне есть 7-дюймовый экран со спутниковой навигацией, камеры заднего вида, автоматический двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и автоматическое затемнение зеркала заднего вида. Опционально можно получить 8,7-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и кожаные сиденья с подогревом.
Электроника Koleos пополнилась системами мониторинга слепых зон, удержания в одной полосе движения, а также функциями контроля скорости и распознавания дорожных знаков.
Версии ICONIC и GT Line комплектуются новыми дизельными двигателями Blue dCi. Покупателям доступен 1,7-литровый силовой агрегат, который работает с передним приводом. Также есть более мощный 2,0-литровый двигатель на 190 л. с. Он предлагается вместе с интеллектуальной системой Renault All Mode 4×4.
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