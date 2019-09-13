На Черниговщине строят солнечную электростанцию на 30 тысяч панелей

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В городе Мена Черниговской области стартовало строительство солнечной электростанции мощностью 8 МВт.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Менский городской голова Геннадий Примаков.
“Есть прекрасная новость – в общине началось строительство станции солнечных батарей. Мы прошли путь переговоров и принятия решений. Вот теперь пришло время реализации проекта. Компания “Санвин 28” начала строительство. Номинальная мощность солнечных батарей – до 8 МВт”, – написал мэр.
По его словам, завершить работы планируется до конца осени.
По информации областного филиала Общественного телевидения – телеканала UA Чернигов, станция в Мене сооружается в рамках грантового проекта “+KNESS”. На площади 18 га будут установлены более 30 тыс. солнечных панелей. К строительным работам привлечены 150 человек, из которых 100 – местные жители.
Разрешение на выделение в аренду земельного участка под строительство СЭС Менский городской совет выдал в январе 2019 года. Общая сумма инвестиций составит 9 млн евро.
Менская СЭС станет второй промышленной солнечной электростанцией на Черниговщине. Первая, общей мощностью 1,2 МВт, достраивается в селе Малиновка Черниговского района. Недавно там была запущена первая очередь мощностью 0,6 МВт.
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