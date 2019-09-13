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В 2020 году на дороги израсходуют рекордную сумму - Мининфраструктуры

В 2020 году на дороги израсходуют рекордную сумму - Мининфраструктуры

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает рекордный объем финансирования дорожной отрасли в объеме 74,4 млрд гривен.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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«Дорожный фонд в 2020 году запланирован в размере 69,7 млрд гривен. Источниками формирования Государственного дорожного фонда определены, в частности, 100% акцизного налога с горючего и транспортных средств и ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним. Курсовая разница вносит свои корректировки в денежное измерение этих 100%. Показатели поступлений в Государственный дорожный фонд, заложенные в проекте Государственного бюджета на 2020 год, основаны на прогнозе макроэкономических показателей от мая 2019 года, который принимает в учет курс 28,2 грн за доллар США.

Средства Дорожного фонда в 2020 году запланировано направить на:

  • развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения – 38,0 млрд грн;
  • строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (субвенция из государственного бюджета местным бюджетам) – 22,2 млрд грн;
  • меры по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами – 3,2 млрд грн;
  • выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством под государственные гарантии на развитие сети автомобильных дорог общего пользования – 6,3 млрд грн.
По материалам Урядовий портал
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