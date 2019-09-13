Сколько получили городские бюджеты за продажу прав на землю - Госгеокадастр

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В августе 2019 года территориальные органы Госгеокадастра на земельных торгах реализовали 314 прав аренды на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности. Общая площадь переданных в аренду участков составила 4,83 тыс. гектаров.
Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.
Читайте также: Стало известно, сколько земель в Украине продано в обход моратория
Победителями земельных торгов стали 177 обществ с ограниченной ответственностью, 94 фермерских хозяйства и 43 физических лица.
По результатам земельных торгов размер годовой арендной платы в среднем по Украине составил 19,84% от нормативной денежной оценки, что позволило наполнить местные бюджеты на 12,53 млн гривен. Средняя стоимость арендной платы за 1 гектар составляет 2594 гривны.
Самые крупные суммы за право аренды на землю получили на таких территориях:
• Винницкой области – 477,02 тыс. грн,
• Луганской области – 433,86 тыс. грн,
• Житомирской области – 425,58 тыс. грн,
• Днепропетровской области – 375,59 тыс. грн,
• Тернопольской области – 348,03 тыс. грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы смогут ввозить авто без налога - законопроект7 ч. назад - 11804 9
Нафтогаз сообщил, какова была бы цена на газ по формуле Газпрома (инфографика)Вчера, 16:06 - 4052 8
Укрзализныця показала первый плацкартный вагон после капитального ремонта (фото)Вчера, 21:33 - 2982 5
Эксперты назвали авто, для которых техосмотр не обязателенВчера, 21:02 - 10279 3
Проверить состояние дороги и проезда теперь можно онлайнВчера, 18:38 - 1297 3
Украинцы смогут ввозить авто без налога - законопроект7 ч. назад - 11804 9
Эксперты назвали авто, для которых техосмотр не обязателенВчера, 21:02 - 10279 3
Межбанк: притормозил ли долларВчера, 17:36 - 5987
Межбанк: "борьба" за курс продолжится6 ч. назад - 5059
lifecell запускает новый тариф за 20 грн5 ч. назад - 3448 1
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)2 ч. назад - 72
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1037
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 794 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1731 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 729