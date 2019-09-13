Сколько получили городские бюджеты за продажу прав на землю - Госгеокадастр

В августе 2019 года территориальные органы Госгеокадастра на земельных торгах реализовали 314 прав аренды на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности. Общая площадь переданных в аренду участков составила 4,83 тыс. гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

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Победителями земельных торгов стали 177 обществ с ограниченной ответственностью, 94 фермерских хозяйства и 43 физических лица.

По результатам земельных торгов размер годовой арендной платы в среднем по Украине составил 19,84% от нормативной денежной оценки, что позволило наполнить местные бюджеты на 12,53 млн гривен. Средняя стоимость арендной платы за 1 гектар составляет 2594 гривны.

Самые крупные суммы за право аренды на землю получили на таких территориях:

• Винницкой области – 477,02 тыс. грн,

• Луганской области – 433,86 тыс. грн,

• Житомирской области – 425,58 тыс. грн,

• Днепропетровской области – 375,59 тыс. грн,

• Тернопольской области – 348,03 тыс. грн.