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Amazon меняет поиск для продвижения прибыльных товаров - WSJ

Amazon меняет поиск для продвижения прибыльных товаров - WSJ

В прошлом году ретейлер Amazon начал вносить изменения в поиске, чтобы расставить приоритеты над релевантностью в поисковой выдаче. Это привело к увеличению количества «нужных» продуктов Amazon в результатах поиска.

Такие данные наводит издание The Wall Street Journal.

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Amazon как компания, владеющая торговой площадкой, находится под пристальным вниманием антимонопольных органов. Чтобы избежать возможных расследований, ретейлер не занимается продвижением товаров напрямую. Вместо этого компания использует другие факторы, которые может учитывать её поисковая система, что в конечном счёте приводит к высокому ранжированию в поисковой выдаче более прибыльных продуктов.

Amazon уже опровергла обвинения, заявив, что не меняла критерии поиска для повышения дохода. В компании отметили, что проверяют «ряд показателей» при тестировании новых функций, «включая долгосрочную рентабельность, чтобы увидеть, как эти новые функции влияют на качество обслуживания клиентов и бизнес в целом», но не принимают решения, основанные на этой метрике.

В то время как у Amazon есть собственные устройства, такие как Kindle и Echo, в последние несколько лет компания также расширяет портфель продукции с помощью предложений частных компаний. Их десятки, но объёмы их продаж никогда не выходили за рамки основных товаров. Изменение алгоритмов поиска в пользу продуктов Amazon может помочь увеличить продажи этих товаров. Как сообщает WSJ, большинство кликов на Amazon поступают с первых позиций на первой странице результатов поиска.

По материалам ITC.ua
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