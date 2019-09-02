Франция оштрафовала Amazon на 4 млн евро

В Париже Торговый суд обязал два филиала американской компании Amazon выплатить штраф в размере 4 млн евро за заключение не отвечающих торговому кодексу договоров с участниками ее электронной торговой площадки.

Дело по иску министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра расследовало Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF).

“Суд приговорил две компании группы Amazon (Amazon Services Europe и Amazon France services) изменить в течение шести месяцев несколько пунктов общих условий использования торговой площадки и к выплате штрафа в размере 4 млн евро, – говорится в заявлении организации. – Данные изменения помогут сбалансировать коммерческие отношения между Amazon и зачастую небольшими компаниями, которые продают свои товары на этой площадке”.

Отмечается, что компанию Amazon обяжут платить дополнительно по 10 тыс. евро в сутки в случае невыполнения решения суда.

Расследование DGCCRF проводилось с 2016 по 2017 годы в отношении всех электронных торговых площадок, работающих на территории страны. В частности, был выявлен ряд нарушающих закон пунктов договора, заключаемого между Amazon и продавцом – они ставили последнего в заведомо невыгодное положение и не отвечали торговому кодексу Франции. Так, по данным ведомства, американская компания оставила за собой право “в одностороннем порядке менять условия сделки” или “заблокировать без предупреждения или объяснения учетную запись продавца”.