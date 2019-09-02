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Франция оштрафовала Amazon на 4 млн евро

Франция оштрафовала Amazon на 4 млн евро

В Париже Торговый суд обязал два филиала американской компании Amazon выплатить штраф в размере 4 млн евро за заключение не отвечающих торговому кодексу договоров с участниками ее электронной торговой площадки.

Дело по иску министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра расследовало Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF).

“Суд приговорил две компании группы Amazon (Amazon Services Europe и Amazon France services) изменить в течение шести месяцев несколько пунктов общих условий использования торговой площадки и к выплате штрафа в размере 4 млн евро, – говорится в заявлении организации. – Данные изменения помогут сбалансировать коммерческие отношения между Amazon и зачастую небольшими компаниями, которые продают свои товары на этой площадке”.

Отмечается, что компанию Amazon обяжут платить дополнительно по 10 тыс. евро в сутки в случае невыполнения решения суда.

Расследование DGCCRF проводилось с 2016 по 2017 годы в отношении всех электронных торговых площадок, работающих на территории страны. В частности, был выявлен ряд нарушающих закон пунктов договора, заключаемого между Amazon и продавцом – они ставили последнего в заведомо невыгодное положение и не отвечали торговому кодексу Франции. Так, по данным ведомства, американская компания оставила за собой право “в одностороннем порядке менять условия сделки” или “заблокировать без предупреждения или объяснения учетную запись продавца”.

По материалам Комментарии
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