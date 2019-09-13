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Нефтяной шок пришелся на тяжелое время для мировой экономики - Bloomberg

Нефтяной шок пришелся на тяжелое время для мировой экономики - Bloomberg

Рекордный скачок цен на нефть после атаки на объекты в Саудовской Аравии вряд ли мог произойти в худшее время для мировой экономики, которая и так сбавляет обороты.

Об этом пишет Bloomberg.

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Нефтяной шок случился на фоне множества тревожных сигналов для мировой экономики. Статистика, опубликованная в Китае, включала худшие для одного месяца данные о промышленном производстве с 2002 года.

В июле Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики до 3,2% в этом году и 3,5% в следующем; темпы на уровне 3,3% или ниже были бы самыми слабыми с 2009 года.

Влияние скачка цен может варьироваться от страны к стране. Развивающиеся экономики с дефицитами текущего счета и бюджета, такие как Индия, Южная Африка и другие, могут столкнуться с существенным оттоком капитала и ослаблением валют.

Выручка компаний и госдоходы в странах-экспортерах нефти могут вырасти, а странам-потребителям угрожает рост розничных цен на топливо, что может подогреть инфляцию и негативно повлиять на спрос. Китай уязвим к росту цен на нефть как ее крупнейший импортер, многие страны зависят от зарубежного сырья и в Европе.

Новости из Саудовской Аравии повышают вероятность дополнительной монетарной поддержки со стороны центробанков в ожидании роста затрат на энергоресурсы, который фактически является налогом на потребление, сказал в эфире телевидения Блумберг главный экономист Standard Chartered Plc Дэвид Манн.

Федеральная резервная система, как ожидается, снова снизит процентную ставку на этой неделе, а после ее заседания состоится встреча Банка Японии, от которого инвесторы требуют дальнейшего смягчения монетарной политики. Центробанки Бразилии, Южной Африки, Норвегии, Швейцарии и Великобритании также примут решение по монетарной политике на этой неделе.

По материалам Економічна Правда
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