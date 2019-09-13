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«Нафтогаз» закупил полмиллиарда кубометров газа на случай прекращения транзита из России

«Нафтогаз» закупил полмиллиарда кубометров газа на случай прекращения транзита из России

НАК «Нафтогаз Украины» подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа в I квартале 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Благодаря развитости европейского рынка газа и несмотря на риски прерывания транзита газа Россией зимой, мы уже сегодня законтрактовали необходимые нам объемы с физической поставкой в ​​I квартале следующего года. Мы провели качественную подготовку к отопительному сезону, закачали дополнительные объемы газа в хранилища, подготовили систему к работе без транзита, законтрактовали физические поставки газа, которые не зависят от действий Газпрома. Это позволяет нам быть уверенными в том, что зимой в Украине будет тепло, что бы ни делали наши северные коллеги», – отметил директор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андрей Фаворов.

Нафтогаз рассматривает еще несколько предложений крупных европейских трейдеров по поставкам газа после нового года и воспользуется ими в случае коммерческой целесообразности.

По материалам Finance.UA
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