Ежегодный размер взяток в сфере строительства оценили в 3 млрд грн

Размер взяток в Украине в сфере разрешений на строительство составляет от 2,7 млрд грн до 3,5 млрд грн в год.

Об этом сообщила бывший руководитель направления «Строительство» Офиса эффективного регулирования (BRDO), народный депутат Алена Шуляк в интервью «Новое время».

По ее словам, суммы взяток закладываются в себестоимость строительства, и в конечном счете оплачиваются покупателями недвижимости.

При этом, отмечает Шуляк, заказчики строительства вынуждены платить взятки практически на всех этапах, начиная от выделения земельного участка до ввода в эксплуатацию.

«При формировании и выделении земельного участка достаточно часто эксперты говорят о коррупционных рисках на уровне местной власти. При получении разрешения – ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция – ред.) и различные структуры, которые выдают согласования: это и органы охраны культурного наследия, Госавиаслужба и тому подобное», – рассказывает Шуляк. И добавляет, что по утверждениям всех участников рынка, получить разрешение в ГАСИ без уплаты взятки в размере ориентировочно $4,5-10 за «квадрат», невозможно.

Более того, ГАСИ, чтобы «мотивировать» заказчика давать взятки, часто отказывает в выдаче разрешений и приостанавливает их рассмотрения. Это – неподтвержденная на бумаге сумма, но она дает возможность представить размеры взяток только на одном этапе процесса, рассказывает нардеп.

«Точную сумму коррупционной составляющей назвать невозможно. Наши эксперты на основании анонимного опроса участников рынка вышли на показатель 10-30% от стоимости проекта. Сумма поборов зависит от места расположения объекта строительства — населенного пункта, нахождения в охранной зоне, сложности объекта и др. Но опять же, все эти подсчеты — оценочные. Но факт наличия коррупционной составляющей в системе очевиден. И с ней нужно бороться не на словах», – отмечает Шуляк.