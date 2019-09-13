С начала года безработных в Украине стало на 25% меньше

По состоянию на август 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 275 тыс. безработных, что на 25% меньше, чем в январе – 364,3 тыс.

Об этом сообщила Государственная служба статистики

Число безработных жителей сел сокращается быстрее, чем горожан:

В январе число безработных селян было 175,8 тыс, в августе – 112,9 тыс.

В январе число безработных горожан – 188,5 тыс.,в августе – 162,1 тыс.

Самый низкий уровень безработицы наблюдался в Харьковской (5,9%), Киевской (6,3%) областях и городе Киеве (6,7%). Самый высокий – в Луганской (15,3%), Донецкой (14,1%), Волынской (12,3%) областях.

С 1 января 2019 года официально зарегистрированные безработные получают государственную помощь: