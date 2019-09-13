0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 101 0

С начала года безработных в Украине стало на 25% меньше

С начала года безработных в Украине стало на 25% меньше

По состоянию на август 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 275 тыс. безработных, что на 25% меньше, чем в январе – 364,3 тыс.

Об этом сообщила Государственная служба статистики

Число безработных жителей сел сокращается быстрее, чем горожан:

  • В январе число безработных селян было 175,8 тыс, в августе – 112,9 тыс.
  • В январе число безработных горожан – 188,5 тыс.,в августе – 162,1 тыс.

Самый низкий уровень безработицы наблюдался в Харьковской (5,9%), Киевской (6,3%) областях и городе Киеве (6,7%). Самый высокий – в Луганской (15,3%), Донецкой (14,1%), Волынской (12,3%) областях.

Где взять кредит безработному

С 1 января 2019 года официально зарегистрированные безработные получают государственную помощь:

  • 1630 гривен – для застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет не менее 6 месяцев;
  • 610 гривен – для лиц, имеющих страховой стаж менее 6 месяцев в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.