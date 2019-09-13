Северный поток-2 приближается к патовой ситуации на границе с Данией

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Судно Solitaire, которое прокладывает трубы Северного потока-2 по дну Балтийского моря, приближается к границе с Данией, которая является единственной страной, которая до сих пор не дала разрешение на прокладку газопровода.
Об этом говорится в материале агентства Reuters.
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Экипаж на борту Solitaire ожидает, что войдет в воды Дании в начале следующего месяца. Однако Дания еще не утвердила строительство трубопровода, который по плану должен начать транспортировку природного газа из России в Германию в конце этого года.
“Сейчас мы направляемся к границе Дании, а затем ждем дальнейшего развития проекта от датской границы в Германию”, – сказал капитан Кенни Хоубен в комментарии агентству.
Консорциум Северный поток-2, контролируемый российским Газпромом, заявил агентству, что проект реализуется по графику.
Любая задержка строительства трубопровода протяженностью 1230 км создаст неопределенность для компаний-партнеров проекта: немецких Uniper и Wintershall, англо-нидерландской Shell, австрийской OMV и французской Engie. Северный поток-2 также является ключевым фактором будущего договора о транзите газа между Москвой и Киевом.
Консорциум Северный поток-2 ранее предупреждал, что из-за трудностей с Данией трубопровод может начать работу с опозданием в 8 месяцев, и это сделает проект дороже на 660 миллионов евро.
Энергетическое агентство Дании завершило общественные слушания по строительству газопровода, однако отказалось сообщить, когда будет объявлено решение.
Если разрешение будет получено, согласно законодательству Дании Северному потоку-2 придется подождать еще месяц, прежде чем разрешение можно будет применять. За это время стороны смогут подать жалобу после принятия решения.
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