Существенно увеличить "минималку" в 2020 году невозможно - депутат

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Существенное повышение минимальной зарплаты в Государственном бюджете на 2020 год повлечет за собой дополнительное давление на работодателей.
Об этом заявил депутат “Слуги народа” Александр Дубинский журналистам в кулуарах парламента.
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“Повышение считаю адекватным, потому что хотели поставить и 8 тыс. грн сразу… Но мы должны понимать, что минимальная зарплата – это база налогообложения, и резкое повышение означает резкое повышение налогов, которые платит работодатель”, – отметил Дубинский.
По его словам, повышение минимальной зарплаты должно происходить постепенно для того, чтобы и работодатели, и наемные работники могли приспособиться.
При этом он добавил, что уровень тенизации зарплат в Украине, впрочем, детенизация должна происходить постепенно, чтобы увеличивать поступления в бюджет.
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