Немецкая земля предлагает €5000 бывшим жителям за возвращение

Федеральная немецкая земля Тюрингия разработала план по возвращению бывших жителей, который предусматривает единовременный платеж в размере 5000 евро для каждого, кто вернется туда жить и работать.

Об этом сообщает The Telegraph.

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План был утвержден на конференции Христианско-демократического союза Ангелы Меркель в рамках пакета предложений относительно будущих местных выборов. Председатель местного отделения партии Майк Моринг сказал, что это “приглашение вернуться домой и сформировать будущее здесь”.

Тюрингия – одна из нескольких бывших восточногерманских земель, которая в течение трех десятилетий после воссоединения Германии испытывает постоянный “отток мозгов”. Молодежь переезжает в западные земли в поисках возможностей работы и высокой зарплаты.

Согласно правительственной статистике, население Тюрингии уменьшилось на сотни тысяч человек со времени воссоединения. Это первая подобная инициатива в Германии.