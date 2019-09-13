Polaroid выпустил карманный принтер, печатающий фото со смартфона

Компания Polaroid Originals анонсировала появление на рынке мобильного принтера Polaroid Lab, который должен выйти в свет 10 октября.

Об этом сообщает CNET.

Как отмечает издание, этот мобильный принтер не требует подключения к компьютеру — он сканирует экран смартфона, после чего распечатывает снимок.

Polaroid Lab работает с подавляющим большинством смартфонов на Android. Кроме этого, он совместим с моделями Apple, начиная с iPhone 6.

Принтер работает от аккумулятора, который заряжается через micro-USB. Заряда хватает на месяц работы в режиме ожидания.

Специальное мобильное дополнение к Polaroid позволяет настроить экспозицию, скорректировать изображение и создать коллаж из 9 фотографий.

На распечатку одной фотографии уходит около 15 минут. Принтер поддерживает все типы кассет Polaroid, кроме SX-70.