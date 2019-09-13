Власти Киева попросят у Зеленского 50 млрд грн на метро на Троещину

В Киевраде зарегистрирован новый проект решения, касающийся “многострадального” метро на Троещину.

Как пишет Сегодня, депутат Татьяна Мелихова из фракции “Батькивщина” предлагает направить обращение к президенту и Кабинету Министров относительно выделения средств на строительство этой ветки подземки.

“Выгуровщина-Троещина – жилой массив Киева, который по численности жителей может конкурировать с довольно большими городами Украины (300 тысяч). Это самый проблемный массив по транспортному сообщению в Киеве. Стоимость строительства метро на Троещину оценивают в 40-50 млрд грн, что фактически равно годовому бюджету Киева”, – говорится в пояснительной записке к проекту.

Документ сейчас находится на рассмотрении комиссий по вопросам транспорта и по вопросам местного самоуправления.