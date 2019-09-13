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УЗ планирует продать все непрофильные активы - Кравцов

УЗ планирует продать все непрофильные активы - Кравцов

Укрзализныци необходимо продать непрофильные активы на максимально выгодных условиях, а полученные средства использовать на основную деятельность.

Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов в интервью НВ Бизнес.

“У нас есть больницы, цеха по производству металлопластиковых окон и другие вещи, от которых надо избавиться. Продать на максимально выгодных для компании условиях и направить эти средства в основной вид деятельности.

Но если говорить об элеваторе, который работает в рамках нашего контейнерного оператора Лиски в районе Одессы, то это специализированный элеватор по стафировке зерна в контейнеры. Это очень востребованная услуга для высокоценных сортов зерна, которое отправляют не традиционным навалочным способом, а в контейнерах.

Несколько лет назад было принято решение инвестировать в такой элеватор, чтобы получить дополнительную стоимость плюс улучшить качество услуги именно железнодорожной перевозки в контейнерах для клиентов”, – рассказал он.

По его словам, УЗ готовит перечень непрофильных активов, который будут отрабатывать с Министерством инфраструктуры.

“После этого нам необходима будет поддержка со стороны Кабмина. У меня есть абсолютная уверенность, что такая поддержка будет. Сейчас это один из приоритетных вопросов”, – добавил Кравцов.

По материалам НВ
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