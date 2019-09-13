УЗ планирует продать все непрофильные активы - Кравцов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Укрзализныци необходимо продать непрофильные активы на максимально выгодных условиях, а полученные средства использовать на основную деятельность.
Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов в интервью НВ Бизнес.
“У нас есть больницы, цеха по производству металлопластиковых окон и другие вещи, от которых надо избавиться. Продать на максимально выгодных для компании условиях и направить эти средства в основной вид деятельности.
Но если говорить об элеваторе, который работает в рамках нашего контейнерного оператора Лиски в районе Одессы, то это специализированный элеватор по стафировке зерна в контейнеры. Это очень востребованная услуга для высокоценных сортов зерна, которое отправляют не традиционным навалочным способом, а в контейнерах.
Несколько лет назад было принято решение инвестировать в такой элеватор, чтобы получить дополнительную стоимость плюс улучшить качество услуги именно железнодорожной перевозки в контейнерах для клиентов”, – рассказал он.
По его словам, УЗ готовит перечень непрофильных активов, который будут отрабатывать с Министерством инфраструктуры.
“После этого нам необходима будет поддержка со стороны Кабмина. У меня есть абсолютная уверенность, что такая поддержка будет. Сейчас это один из приоритетных вопросов”, – добавил Кравцов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дефицит внешней торговли Украины за семь месяцев вырос на 18,5%Вчера, 20:36 - 1842 11
Вопрос поставок американского газа через Польшу решится в течение года – Данилюк11 ч. назад - 719 6
В Минцифры назвали год, когда вся Украина будет покрыта связью 3G и 4GВчера, 18:00 - 1563 6
В правительстве планируют взяться за перепись населения Украины уже в этом годуВчера, 19:02 - 1196 6
Минсоцполитики увеличило бэби-боксы для новорожденных7 ч. назад - 1098 4
Назван курс доллара на 2020 год, по которому рассчитан бюджет9 ч. назад - 7273
Курс наличного доллара7 ч. назад - 6404
Межбанк: курс начал понедельник со снижения9 ч. назад - 5524
В Одессе и области вакансий стало больше, а зарплаты повысились14 ч. назад - 5323
В ПриватБанке ожидают, что в следующем году вся банковская структура будет бесконтактной (инфографика)11 ч. назад - 3727 1
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 891
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 672 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1640 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 680
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 1232