Эксперты назвали авто, для которых техосмотр не обязателен

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Грузо-пассажирские автомобили категории «В» не должны проходить техосмотр.
Об этом сообщает Дорожный Адвокат на странице в Facebok.
“Согласно п. 31.3.Б ПДД запрещается эксплуатация транспортных средств, если они не прошли обязательный технический контроль”, – говорится в сообщении.
Согласно статье 35 Закона Украины «О дорожном движении», обязательному техническому контролю не подлежат:
“Согласно Закону «О таможенном тарифе», по коду 8703 классифицируются автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили”, – отмечает Дорожный Адвокат.
Таким образом, автомобили типа «Грузо-пассажирские-В» с количеством мест для сидения не более девяти, которые по своей конструкции и оборудованию предназначены для перевозки пассажиров и их багажа с обеспечением необходимого комфорта и безопасности, являются не грузовыми автомобилями, а легковыми.
Поэтому согласно ст. 35 Закона «О дорожном движении» такие автомобили обязательному техническому контролю не подлежат (кроме такси и автомобилей, используемых для перевозки пассажиров с целью получения прибыли).
Поэтому вынесение на водителей таких ТС штрафов в соответствии с ч. 3 ст. 121 КУоАП является незаконным.
Если своевременно не пройти обязательный технический контроль ТС, предусмотрены штрафы:
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