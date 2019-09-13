Эксперты назвали авто, для которых техосмотр не обязателен

Грузо-пассажирские автомобили категории «В» не должны проходить техосмотр.

Об этом сообщает Дорожный Адвокат на странице в Facebok.

“Согласно п. 31.3.Б ПДД запрещается эксплуатация транспортных средств, если они не прошли обязательный технический контроль”, – говорится в сообщении.

Согласно статье 35 Закона Украины «О дорожном движении», обязательному техническому контролю не подлежат:

Легковые автомобили всех типов, марок и моделей, при условии, если эти транспортные средства не используется с целью получения прибыли.

В соответствии с ГОСТ 3649-97 транспортные средства весом до 3500 кг и количеством сидячих мест, помимо сиденья водителя, не более восьми относятся к категории «В», то есть к легковым автомобилям.

“Согласно Закону «О таможенном тарифе», по коду 8703 классифицируются автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили”, – отмечает Дорожный Адвокат.

Таким образом, автомобили типа «Грузо-пассажирские-В» с количеством мест для сидения не более девяти, которые по своей конструкции и оборудованию предназначены для перевозки пассажиров и их багажа с обеспечением необходимого комфорта и безопасности, являются не грузовыми автомобилями, а легковыми.

Поэтому согласно ст. 35 Закона «О дорожном движении» такие автомобили обязательному техническому контролю не подлежат (кроме такси и автомобилей, используемых для перевозки пассажиров с целью получения прибыли).

Поэтому вынесение на водителей таких ТС штрафов в соответствии с ч. 3 ст. 121 КУоАП является незаконным.

Если своевременно не пройти обязательный технический контроль ТС, предусмотрены штрафы: