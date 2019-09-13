В аэропорту Минск установили автоматы самостоятельной сдачи багажа

Аэропорт Минск установил 10 автоматов Drop-off для самостоятельной сдачи багажа пассажирами, у которых уже есть посадочные талоны в распечатанном или электронном виде.

В аэропорту отмечают, что новые устройства смонтированы на месте стоек регистрации №29-38 и представляют из себя единую выделенную зону, рядом с которой расположены киоски саморегистрации.

Механизм работы устройств Drop-off подразумевает, что пассажир должен поставить свои вещи на специальную ленту, отсканировать посадочный талон, проверить данные, а затем наклеить выданную багажную бирку на свой багаж, который направится на обработку по завершении процесса.

В случае, если система расценит чемодан как негабаритный, или же его вес будет превышать установленные авиакомпанией нормы, пассажиру необходимо будет обратиться для регистрации багажа на обычную стойку регистрации.

Система начнет работу в тестовом режиме с 16 сентября только для пассажиров «Белавиа», следующих прямыми рейсами без последующей пересадки.