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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (41,166 млн и 40,333 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 31), максимальный курс продажи доллара 25,78 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,79-24,80 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активных заявок по доллару на сумму 81,499 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,7700 – 30 000
24,7800 – 25 000
24,7800 – 15 000
24,7800 – 5 000
24,7800 – 30 000
24,7800 – 20 000
24,7800 – 40 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,7971 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,7481 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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