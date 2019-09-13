По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (41,166 млн и 40,333 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 31), максимальный курс продажи доллара 25,78 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,79-24,80 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активных заявок по доллару на сумму 81,499 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,0000 – 7 77724,7600 – 29 00024,7600 – 10 00024,7600 – 77 77724,7600 – 27 88824,7600 – 150 00024,7500 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,7700 – 30 000

24,7800 – 25 000

24,7800 – 15 000

24,7800 – 5 000

24,7800 – 30 000

24,7800 – 20 000

24,7800 – 40 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,7971 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,7481 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.