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Правительство будет помогать малым фермам, а не крупным компаниям

Правительство будет помогать малым фермам, а не крупным компаниям

Правительство отказалось от агродотаций крупным предприятиям в пользу поддержки фермеров.

“Мы изменили подход в государственной поддержке агросектора. Вместо дотаций крупным предприятиям мы сфокусируемся на том, чтобы, если состоится земельная реформа, компенсировать процентную ставку фермерам по кредитам, чтобы они могли позволить себе доступный ресурс и принять участие в покупке земельных участков”, – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Для этого необходимы изменения в законодательство.

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“Но уже в этом проекте госбюджета на 2020 год вы увидите, что поддержка крупных должна перейти в поддержку фермеров и малых”, – добавил премьер-министр.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что в поддержку агросектора в проекте госбюджета на следующий год заложено 4,4 млрд грн.

“Очень детализированная программа. Ко второму чтению будет более детализировано, каким образом будет происходить поддержка. Но это программа для удешевления кредитов для малых фермеров”, – сказала Маркарова.

По материалам Газета по-Украински
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