Минсоцполитики увеличило бэби-боксы для новорожденных

Министерство социальной политики Украины расширило содержимое бэби-боксов для новорожденных.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

“На днях было расширено наполнение бейби-боксов для новорожденных. С начала проекта “пакет малыша” вырос с 30 до 70 позиций”, – говорится в сообщении.

Бэби-бокс будет дополнительно включать:

Новую одежду (распашонки, беретик, царапки, слюнявчик, комбинезон-трансформер демисезонный).

Предметы обихода (одеяло, развивающие игрушки для стимулирования зрительных, слуховых, тактильных ощущений и двигательных навыков, мягкая книга с высокой контрастностью изображения, многофункциональный развивающий коврик).

Средства гигиены для новорожденного (крем под подгузник, ватные гигиенические палочки, мыло для стирки детских вещей, расческа для волос, губка для купания).

Средства гигиены для мамы (прокладки гигиенические и послеродовые).

Мои Fiнансы:

Кто имеет право получить такую ​​помощь. «Пакет малыша» имеют право получить как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях проживают на территории Украины и родили живорожденного ребенка.

Когда предоставляется помощь. Выдача помощи осуществляется непосредственно в роддоме при рождении/выписке новорожденного ребенка или по месту жительства/пребывания новорожденного ребенка не позднее чем через 30 календарных дней со дня его рождения.

Если в день выписки из роддома «Пакет малыша» отсутствовал. В таком случае получателю необходимо подать заявление в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения об обеспечении такой помощью.