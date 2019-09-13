Huawei готовит Android 10 для смартфонов: названы даты выхода

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Начиная с 6 сентября китайский производитель Huawei начал тестировать прошивку Android 10 с новой версией оболочки EMUI на своих смартфонах.
В то же время в интернете появилось изображение с графиком выпуска обновлений с Android 10 до конца года, пишет Сегодня.
Согласно плану первыми устройствами с EMUI 10 станут Mate 30, которые должны дебютировать уже 19 сентября. В ноябре финальная версия прошивки прилетит на Huawei P30 и P30 Pro. В декабре Android 10 доберется до моделей Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS, Mate 20X (4G), Honor 20, Honor 20 Pro и Honor V20.
Других смартфонов в списке не оказалось. Вероятно, Huawei не намерена больше обновлять устаревший модельный ряд, в который входят устройства среднеценового и бюджетного сегментов. Однако есть надежда на то, что производитель выпустит Android 10 для других устройств к средине 2020 года.
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