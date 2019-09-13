Приватизация в следующем году должна пополнить госказну на 5 млрд грн - Минфин

В следующем году доходы, полученные от приватизации государственного имущества, должны составить 5 млрд грн.

Об этом говорится в проекте Закона “О государственном бюджете Украины на 2020 год”.

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“Прогноз финансирования государственного бюджета 2020 года из поступления от приватизации государственного имущества приведен к реально возможным 5 млрд грн, исходя из подготовки объектов”, – говорится в сообщении.

Как известно, согласно государственному бюджету на 2019 год, доходы от приватизации должны были составить 17 млрд грн. Малая приватизация государственного и коммунального имущества с момента старта принесла государству 1,48 млрд гривен.

В 2018 году план приватизации выполнили на 1%. Вместо запланированных 21,3 млрд грн от приватизации в госбюджет поступили только доходы от малой приватизации в размере 202,9 млн грн.