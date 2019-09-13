Укрзализныця показала первый плацкартный вагон после капитального ремонта (фото)

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В Укрзализныце показали первый плацкартный вагон, капитально отремонтированный в собственном депо «Каховка».
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
«В этом году начали работу – модернизировали 3 плацкартных вагона. Сейчас Укрзализныця работает над своим бюджетом на 2020 год. У компании имеется около 200 плацкартных вагонов, которые могут быть восстановлены таким ремонтом. При формировании бюджета компания совместно с Правительством рассмотрят возможности и источники финансирования для восстановления этих вагонов», – отметил Евгений Кравцов.
После ремонта вагон полностью меняется и выглядит как новый:
По словам руководителя компании, из модернизированных вагонов Укрзализныця формирует новые поезда и включает их в уже существующие.
«В этом году мы уже запустили новый поезд в Мариуполь, который целиком состоит из модернизированных вагонов. В октябре планируем еще один такой поезд по этому направлению», – рассказал Евгений Кравцов.
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