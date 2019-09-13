Укрзализныця показала первый плацкартный вагон после капитального ремонта (фото)

В Укрзализныце показали первый плацкартный вагон, капитально отремонтированный в собственном депо «Каховка».

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

«В этом году начали работу – модернизировали 3 плацкартных вагона. Сейчас Укрзализныця работает над своим бюджетом на 2020 год. У компании имеется около 200 плацкартных вагонов, которые могут быть восстановлены таким ремонтом. При формировании бюджета компания совместно с Правительством рассмотрят возможности и источники финансирования для восстановления этих вагонов», – отметил Евгений Кравцов.

После ремонта вагон полностью меняется и выглядит как новый:

меняется интерьер салона вагона,

устанавливаются новые современные окна, полки, оборудование,

в купе дополнительные местные светодиодные светильники на каждое место,

верхние полки оборудованы защитным бортиком,

устанавливаются экологически чистые туалетные комплексы закрытого типа,

системы видеонаблюдения,

крышная система кондиционирования воздуха,

в служебном купе проводника есть пульт управления системами вагона,

энергосистема вагона оборудована преобразователем напряжения.

По словам руководителя компании, из модернизированных вагонов Укрзализныця формирует новые поезда и включает их в уже существующие.

«В этом году мы уже запустили новый поезд в Мариуполь, который целиком состоит из модернизированных вагонов. В октябре планируем еще один такой поезд по этому направлению», – рассказал Евгений Кравцов.

Справка Finance.ua

Стоимость капитально-восстановительного ремонта одного плацкартного вагона – около 10,5 млн грн (без НДС ), это вдвое дешевле нового вагона и позволяет продлить эксплуатацию подвижного состава на половину его жизненного цикла, а именно на 14 лет.