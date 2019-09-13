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Укрзализныця показала первый плацкартный вагон после капитального ремонта (фото)

Укрзализныця показала первый плацкартный вагон после капитального ремонта (фото)

В Укрзализныце показали первый плацкартный вагон, капитально отремонтированный в собственном депо «Каховка».

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

«В этом году начали работу – модернизировали 3 плацкартных вагона. Сейчас Укрзализныця работает над своим бюджетом на 2020 год. У компании имеется около 200 плацкартных вагонов, которые могут быть восстановлены таким ремонтом. При формировании бюджета компания совместно с Правительством рассмотрят возможности и источники финансирования для восстановления этих вагонов», – отметил Евгений Кравцов.

После ремонта вагон полностью меняется и выглядит как новый:

  • меняется интерьер салона вагона,
  • устанавливаются новые современные окна, полки, оборудование,
  • в купе дополнительные местные светодиодные светильники на каждое место,
  • верхние полки оборудованы защитным бортиком,
  • устанавливаются экологически чистые туалетные комплексы закрытого типа,
  • системы видеонаблюдения,
  • крышная система кондиционирования воздуха,
  • в служебном купе проводника есть пульт управления системами вагона,
  • энергосистема вагона оборудована преобразователем напряжения.

По словам руководителя компании, из модернизированных вагонов Укрзализныця формирует новые поезда и включает их в уже существующие.

«В этом году мы уже запустили новый поезд в Мариуполь, который целиком состоит из модернизированных вагонов. В октябре планируем еще один такой поезд по этому направлению», – рассказал Евгений Кравцов.

Справка Finance.ua

  • Стоимость капитально-восстановительного ремонта одного плацкартного вагона – около 10,5 млн грн (без НДС), это вдвое дешевле нового вагона и позволяет продлить эксплуатацию подвижного состава на половину его жизненного цикла, а именно на 14 лет.
  • В этом и прошлом году Укрзализныця провела капитально-восстановительный ремонт 134 вагонов.
По материалам Finance.UA
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