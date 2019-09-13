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В Минэкономики назвали приоритеты на европейском направлении

В Минэкономики назвали приоритеты на европейском направлении

Выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, а также получение “промышленного безвиза” является одним из ключевых приоритетов работы правительства.

Об этом министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил на форуме YES.

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“Нам нужны союзники в международной торговле. Конечно, в первую очередь речь идет о ЕС. Именно поэтому приоритетом для нашей работы является реализация Соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, одним из важнейших приоритетов является “промышленный безвиз”, решение вопросов стандартизации, что упростит наш экспорт”, – заявил министр.

Вместе с тем Милованов отмечает, что Украина “открыта для всех торговых партнеров, включая США, но и не только”.

“Наши компании, торгующие на экспорт, более эффективны. Поэтому поддерживая экспортеров, мы поддерживаем рост эффективности украинской экономики в целом. Это позволит повысить эффективность труда – и это тоже наш приоритет”, – добавил Милованов.

Напомним, что промышленный безвиз является неофициальным названием соглашения АСАА, которое вводит признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может держать этот сертификат. По оценкам экспертов, потенциально это соглашение может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения.

По материалам Европейская правда
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