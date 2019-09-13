В США дефицит бюджета достиг семилетнего максимума

Дефицит бюджета в США превысил триллион долларов за первые 11 месяцев бюджетного года.

Об этом говорится в отчете Министерства финансов США.

Дефицит бюджета в США превысил триллион долларов за первые 11 месяцев финансового года (с октября по август). Это на 19% больше, чем на тот же период предыдущего года. Последний раз долг госбюджета превышал триллион долларов в 2012 году.

Согласно отчету Министерства финансов США, правительственные расходы выросли на 7% до 4,1 триллиона долларов. Налоговые поступления выросли медленнее – на 3% до 3,1 триллиона долларов, в том числе из-за проведенных администрацией Трампа сокращения.

Благодаря высокому экономическому росту, дефицит как доля ВВП снизился с 9% в 2009 году до нынешних 4,5%.

Дефицит бюджета в основном финансируется привлечением долговых средств. Ожидается, что США займут более триллиона долларов в этом году.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял о своих намерениях лишить США иностранного долга в течение восьми лет, проведя новые переговоры по торговле и обеспечив высокий рост. Тем не менее, государственный долг США за время его президентства вырос на 13% – с 19 триллионов до 22,5 триллиона долларов.