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Дефицит внешней торговли Украины за семь месяцев вырос на 18,5%

Дефицит внешней торговли Украины за семь месяцев вырос на 18,5%

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами за январь-июль 2019 г. достигло почти 15 млрд долларов, что на 18,5% больше аналогичного периода предыдущего года.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

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По данным Госстата, в январе-июле 2019 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 4,936 млрд долл., тогда как в январе-июле 2018 года отрицательное сальдо было 4,165 млрд долл. Соответственно, этот показатель за год увеличился на 771 млн долларов, или на 18,5%.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-июле 2018 года – 0,87). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 218 стран мира.

По материалам УНН
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