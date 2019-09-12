Дефицит внешней торговли Украины за семь месяцев вырос на 18,5%

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Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами за январь-июль 2019 г. достигло почти 15 млрд долларов, что на 18,5% больше аналогичного периода предыдущего года.
Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
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По данным Госстата, в январе-июле 2019 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 4,936 млрд долл., тогда как в январе-июле 2018 года отрицательное сальдо было 4,165 млрд долл. Соответственно, этот показатель за год увеличился на 771 млн долларов, или на 18,5%.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-июле 2018 года – 0,87). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 218 стран мира.
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