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Вопрос поставок американского газа через Польшу решится в течение года – Данилюк

Вопрос поставок американского газа через Польшу решится в течение года – Данилюк

Сейчас есть возможность поставлять американский сжиженный газ через польский LNG-терминал в Свиноуйсьце в Украину, но объемы поставок будут не такими большими. Что касается больших объемов и строительства дополнительной инфраструктуры (интерконнектора на границе Украины и Польши), вопрос решится в течение года.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

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“Не первый год Украина пытается найти варианты по диверсификации поставок газа. И один из логических вариантов – это поставки через польский LNG-терминал в Свиноуйсьце. Да, велись переговоры и ранее. Мне сложно комментировать почему, но они не очень, скажем так, успешно продвигались. Но ситуация изменилась. У нас были встречи и в Брюсселе в начале года еще до победы на выборах президента Зеленского, с министром энергетики [США] Риком Перри, где мы это проговорили. Позже была встреча с президентом Польши, где также проговорили это между нашими президентами. То есть, пошел такой толчок сотрудничать”, – сказал Данилюк.

По его словам, активная позиция США и Польши позволила в конце августа в Варшаве подписать соответствующий трехсторонний меморандум о поставках американского сжиженного газа в Украину.

“Меморандум ставит точку в том, как мы работаем. Технические вопросы нужно проработать на экспертном уровне. Чтобы не было игры, за чей счет это делается (строится дополнительный интерконнектор – Авт.). Сейчас нам нужно найти оптимальную модель этих поставок газа в Украину с точки зрения времени и стоимости”, – подытожил Данилюк.

По материалам Сегодня
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