В Киеве осталось 4750 незаконно установленных рекламных носителей - КГГА

В столице еще остается 4750 незаконно установленных рекламных носителей при их предельной цифре 4390 единиц.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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“До начала кампании по демонтажу незаконно установленных рекламных носителей (четыре года назад – ред.) их было более 12 тысяч. Сегодня же – 4750. Напомним, что ранее, вместе с операторами рынка, столичная власть определила предельную цифру билбордов в столице – 4390”, – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он напомнил, что за последние несколько лет демонтированы почти 36 тысяч рекламных носителей различного типа.

“Так, например, убрали все носители на мосту Патона, на Лыбидской площади, перекрестке улиц Чорновола и Сечевых стрельцов”, – напомнил мэр.

Сейчас рассказал мэр, работы ведутся на развязке возле метро “Левобережная”. В частности, на просп. Броварском работники “Киеврекламы” демонтируют 46 наземных конструкций.

“Здесь размещались 46 наземных рекламных конструкций. Теперь – не будет ни одной. Ведь, по правилам, на перекрестках и развязках запрещено размещать наземные рекламные средства. На самом Броварском проспекте мы уменьшили количество билбордов более чем в два раза”, – подчеркнул мэр.