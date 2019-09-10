Всемирный банк может кредитовать переработку отходов - Минэнерго

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Министерство энергетики и защиты окружающей природной среды обсудило со Всемирным банком возможность расширения портфеля инвестиционных проектов и открытия направлений для инвестирования в переработку твердых бытовых отходов.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
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“Министр энергетики и защиты окружающей природной среды Алексей Оржель обсудил со Всемирным банком общие приоритеты дальнейшего сотрудничества. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве по расширению портфеля инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине и начале новых энергетических проектов. В частности, министр предложил представителям Банка открытие направлений для инвестирования в переработку твердых бытовых отходов”, – говорится в сообщении.
Министр акцентировал внимание представителей Всемирного банка на том, что последние глобальные тенденции показывают, что только устойчивое развитие энергетического сектора с большим вниманием к борьбе с изменением климата и защите окружающей природной среды может обеспечить его конкурентоспособность на мировом уровне.
«Мы ждем долгого и продуктивного сотрудничества. В частности, мы хотим отойти от линейной модели и будем работать над построением процессов в соответствии с принципами круговой экономики. Это позволит эффективно использовать наши ресурсы и не наносить вред окружающей природной среде», – отметил Оржель.
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