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Минэнергетики США разработает Украине план действий на зимний сезон

Минэнергетики США разработает Украине план действий на зимний сезон

В знак поддержки энергетической безопасности Украины и по просьбе Администрации Президента Зеленского Министерство энергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая будет помогать в разработке зимнего плана действий для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020.

Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в Facebook.

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Задачей делегации будет содействие обеспечению Администрации Президента и власти Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была чувствительна к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России.

Делегация будет сотрудничать с экспертами Украины для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии.

По материалам Finance.UA
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