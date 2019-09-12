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В ПриватБанке ожидают, что в следующем году вся банковская структура будет бесконтактной (инфографика)

В ПриватБанке ожидают, что в следующем году вся банковская структура будет бесконтактной (инфографика)

В ПриватБанке ожидают, что в следующем году вся банковская структура будет бесконтактной.

Об этом Finance.ua рассказал директор с развития коммерции ПриватБанка Валерий Новиков.

«Мы провели исследование и оказалось, что сегодня в Украине 8 из 10 транзакций являются безналичными. 86% терминалов являются бесконтактными. Мы ожидаем, что в конце этого года 92-95% терминалов будут бесконтактными, и в следующем году уже вся банковская структура будет бесконтактной», – рассказал Валерий Новиков.

По его словам, 38% всех оплат — это доля NFC-оплат.

Категории, где больше всего платят в NFC:

  • продуктовые магазины;
  • транспорт;
  • АЗС;
  • кафе и рестораны;
  • аптеки.

По материалам Finance.UA
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