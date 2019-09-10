"Укрзализныця" обновит ставки платы за использование грузовых вагонов

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АО “Укрзализныця” с 00:00 13 октября 2019 года введет в действие новые ставки платы за использование собственных вагонов компании, платы за пользование вагонами перевозчика АО УЗ за пределами Украины и коэффициенты порожнего пробега.
Как пишет ЦТС, обновленный размер ставок был утвержден правлением АО “Укрзализныця” 6 сентября, а обнародованы они были накануне, 12 сентября, в газете “Урядовий кур’єр”.
Будут действовать следующие тарифные ставки на использование основных видов вагонов (без НДС):
Окатышевоз – 1000 грн/сутки (до этого, с 19 мая текущего года, – 1426 грн/сутки);
Полувагон, вагон переоборудованный и модернизированный в полувагон – 902 грн/сутки (ранее – 886 грн/сутки);
Думпкар, хопер-дозатор – 683 грн/ сутки (ранее 1308 грн/сутки);
Цементовоз – 868 грн/сутки (было 865 грн/сутки);
Минераловоз – 1214 грн/сутки (ранее 1192 грн/сутки);
Зерновоз, вагон для перевозки муки – 1136 грн/сутки (было 1117 грн/сутки);
Автомобилевоз – 1173 грн/сутки (было 989 грн/сутки);
Платформа универсальная – 787 грн/сутки (было 718 грн/сутки);
Платформа фитинговая – 606 грн/сутки (ранее 456 грн/сутки);
Цистерна – 834 грн/сутки (было 833 грн/сутки);
Крытый вагон – 1172 грн/сутки (было 1160 грн/сутки).
Таким образом, значительно повышена стоимость использования таких типов подвижного состава, как фитинговая платформа, автомобилевоз, платформа универсальная. Существенно снижена стоимость использования окатышевозов и думпкаров. По остальным типам вагонного парка произведено увеличение стоимости пользования в незначительном размере от 0,12% до 3,5%.
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