"Укрзализныця" обновит ставки платы за использование грузовых вагонов

АО “Укрзализныця” с 00:00 13 октября 2019 года введет в действие новые ставки платы за использование собственных вагонов компании, платы за пользование вагонами перевозчика АО УЗ за пределами Украины и коэффициенты порожнего пробега.

Как пишет ЦТС, обновленный размер ставок был утвержден правлением АО “Укрзализныця” 6 сентября, а обнародованы они были накануне, 12 сентября, в газете “Урядовий кур’єр”.

Будут действовать следующие тарифные ставки на использование основных видов вагонов (без НДС):

Окатышевоз – 1000 грн/сутки (до этого, с 19 мая текущего года, – 1426 грн/сутки);

Полувагон, вагон переоборудованный и модернизированный в полувагон – 902 грн/сутки (ранее – 886 грн/сутки);

Думпкар, хопер-дозатор – 683 грн/ сутки (ранее 1308 грн/сутки);

Цементовоз – 868 грн/сутки (было 865 грн/сутки);

Минераловоз – 1214 грн/сутки (ранее 1192 грн/сутки);

Зерновоз, вагон для перевозки муки – 1136 грн/сутки (было 1117 грн/сутки);

Автомобилевоз – 1173 грн/сутки (было 989 грн/сутки);

Платформа универсальная – 787 грн/сутки (было 718 грн/сутки);

Платформа фитинговая – 606 грн/сутки (ранее 456 грн/сутки);

Цистерна – 834 грн/сутки (было 833 грн/сутки);

Крытый вагон – 1172 грн/сутки (было 1160 грн/сутки).

Таким образом, значительно повышена стоимость использования таких типов подвижного состава, как фитинговая платформа, автомобилевоз, платформа универсальная. Существенно снижена стоимость использования окатышевозов и думпкаров. По остальным типам вагонного парка произведено увеличение стоимости пользования в незначительном размере от 0,12% до 3,5%.