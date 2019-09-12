В Одессе и области вакансий стало больше, а зарплаты повысились

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Зарплаты жителей Одессы и области потихоньку растут. По крайней мере, об этом говорят последние данные социально-экономического развития региона, опубликованные Главным управлением статистики в Одесской области.
Так, в июле 2019-го по сравнению с аналогичным периодом 2018-го средняя номинальная заработная плата (вся начисленная сумма без учета налогов) одного работника выросла на 13,5%, а реальная – на 4,5%.
Меняется к лучшему и ситуация на рынке труда: вакансий стало больше.
Среднемесячная зарплата в январе-июле составила 8913 грн, в то время как в прошлом году за этот же период – 8011 грн. О том, что с начала текущего года ситуация на рынке труда в регионе заметно улучшилась, говорят и в областном центре занятости.
“За семь месяцев текущего года количество вакансий в базе данных Одесского областного центра занятости увеличилась почти на 2000. Количество лиц, трудоустроенных при содействии Государственной службы занятости, тоже выросло и составляет более 17 700 человек”, – рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным центра занятости, среди наиболее востребованных специалистов сегодня – учитель общего среднего образования, медсестра и водитель.
“Также наблюдается спрос на профессии повара, бухгалтера, продавца продовольственных товаров, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования”, – говорят в центре, отмечая, что эти специальности можно получить, обучаясь в Одесском центре профессионально-технического образования Госслужбы занятости.
За семь месяцев 2019-го там освоили новые специальности больше 5300 безработных.
“Также есть спрос и на простейшие профессии: работодателям требуются подсобные рабочие, уборщики служебных помещений, грузчики”, – рассказывают в центре.
При этом средний размер зарплаты в вакансиях, заявленных работодателями в Госслужбу занятости, вырос почти на 700 грн и составляет теперь около 6500 грн.
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