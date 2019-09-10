Dragon Capital хочет купить ТРК «City Mall» и ТРК «Солнечная галерея»

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Dragon Capital Investments Limited намерена выкупить у девелопера Arricano Real Estate Plc более 50% акций двух его кипрских «дочек» – Museo Holdings Limited и Sunloop Co Limited.
Об этом говорится в повестке дня Антимонопольного комитета (АМКУ).
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Согласно сообщению девелопера, Museo Holdings Limited через свою украинскую «дочку» «Укрпангрупп» управляет криворожским ТРК «Солнечная Галерея». Sunloop Co Limited через компанию «Призма Альфа» принадлежит запорожский ТРК City Mall.
ТРК «City Mall» был открыт в Запорожье в 2011 году. Общая площадь ТРК составляет 23 400 м. кв. Его паркинг состоит 427 машиномест.
ТРК «Солнечная галерея» был открыт в Кривом Роге в 2008 году. Общая площадь ТРК составляет 44 000 м. кв. Паркинг рассчитан на 398 мест.
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