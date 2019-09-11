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Стало известно, сколько украинцев за полгода побывали в Польше - Пограничная служба

Стало известно, сколько украинцев за полгода побывали в Польше - Пограничная служба

За шесть месяцев 2019 года границу Украины и Польши пересекли почти 5 млн украинцев.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

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«Если брать Польшу, то за последние полгода зафиксировано 4 млн 700 тыс. выездов украинских граждан», – отмечается в сообщении.

Более 100 000 граждан Украины за полгода посещали такие страны: Польша, Россия, Венгрия, Египет, Молдова, Турция, Беларусь, Румыния, Словакия, Германия, Италия, Австрия.

По материалам Finance.UA
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