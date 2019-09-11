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На Венецианском острове в Гидропарке на средства инвесторов обустроят парк развлечений

На Венецианском острове в Гидропарке на средства инвесторов обустроят парк развлечений

Киевская городская администрация объявила конкурс инвесторов на обустройство нового парка развлечений (аттракционов).

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Для привлечения инвесторов к реализации этого проекта распоряжением КГГА № 1595 предусмотрено проведение соответствующего инвестиционного конкурса.

Заказчиком реализации проекта определены коммунальное учреждение «Парк культуры и отдыха «Гидропарк». А коммунальное предприятие «Киевское инвестиционное агентство» – заказчиком подготовительных (прединвестиционных) работ для проведения инвестиционного конкурса.

Как сообщили в Департаменте экономики и инвестиций, в рамках реализации проекта не планируется капитальное строительство, так как в соответствии с действующим Генеральным планом города Киева Венецианский остров является территорией зеленых насаждений общего пользования и частично общественных зданий.

«Реализация проекта будет способствовать созданию благоприятных условий для удовлетворения рекреационных потребностей населения, улучшению условий отдыха и досуга жителей и гостей столицы, а также привлечению инвестиционных ресурсов в экономику города Киева», – отмечается в сообщении.

По материалам Finance.UA
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