Европейский центральный банк возобновит вливание денег в экономику

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Европейский центральный банк по итогам заседания снизил ставку по депозитам до рекордного показателя и с ноября возобновит программу количественного смягчения.
Об этом сообщается на официальном сайте ЕЦБ.
Читайте также: Кристин Лагард намерена привлечь внимание центробанков к криптовалютам
Европейский центробанк снизил ставку по депозитам на 0,1 п. п., до минус 0,5% годовых. Одновременно с этим регулятор объявил о запуске новой программы количественного смягчения.
ЕЦБ опустил депозитную ставку до минус 0,4% в марте 2016 года, и с тех пор уровень ставок не менял. Базовую ставку по кредитам и по маржинальным кредитам европейский регулятор оставил без изменений – на нулевом уровне и на уровне 0,25% соответственно.
Совет директоров ЕЦБ ожидает, что эти ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока регулятор не убедится, что инфляция устойчиво приближается к таргетируемому уровню около 2%, говорится в сообщении банка.
Как пишут Ведомости, в последнее время стала звучать критика отрицательных ставок, прежде всего со стороны банков, которые вынуждены доплачивать ЕЦБ за то, что держат у него на счетах резервы, которые считаются чрезмерными.
Это еще больше подрывает и без того низкую доходность банков еврозоны, заставляя их сокращать, а не увеличивать кредитование, как того хотел бы ЕЦБ.
Чтобы бороться с такими негативными последствиями, ЕЦБ вводит систему уровней, в которой часть депозитов будут освобождены от отрицательных ставок. Это должно помочь банкам северных стран еврозоны, в которых значительные избыточные резервы.
Помочь же банкам из южных стран, которым денег, наоборот, не хватает, ЕЦБ намерен, инициируя уже третью программу дешевого целевого долгосрочного рефинансирования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минрегион предлагает размещать в парках небольшие кафе и магазиныВчера, 10:28 - 571 8
Доллар падает: почему и что будет с валютой дальше - мнение экспертаВчера, 09:04 - 42831 6
Украина получила первую партию американского сжиженного газаВчера, 19:29 - 966 5
Обновление Приват24: что изменилосьВчера, 11:20 - 10251 5
Volkswagen захотел купить TeslaВчера, 00:38 - 21029 4
Обновление Приват24: что изменилосьВчера, 11:20 - 10251 5
Запуск рынка земли еще больше укрепит гривну — банкирыВчера, 13:06 - 3727 3
ПриватБанк презентовал технологию FacePayВчера, 15:47 - 2804 4
Межбанк: сегодня свое отыгрывал евроВчера, 18:30 - 2781
Стало известно, сколько валюты покупают клиенты Приват24Вчера, 12:08 - 2450 2
Apple представила три новые модели iPhone (видео)Позавчера, 10:28 - 1232 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 486
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 881
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono Sion08.09.2019, 01:01 - 3930
Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна07.09.2019, 15:10 - 785