Европейский центральный банк возобновит вливание денег в экономику

Европейский центральный банк по итогам заседания снизил ставку по депозитам до рекордного показателя и с ноября возобновит программу количественного смягчения.

Об этом сообщается на официальном сайте ЕЦБ.

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Европейский центробанк снизил ставку по депозитам на 0,1 п. п., до минус 0,5% годовых. Одновременно с этим регулятор объявил о запуске новой программы количественного смягчения.

ЕЦБ опустил депозитную ставку до минус 0,4% в марте 2016 года, и с тех пор уровень ставок не менял. Базовую ставку по кредитам и по маржинальным кредитам европейский регулятор оставил без изменений – на нулевом уровне и на уровне 0,25% соответственно.

Совет директоров ЕЦБ ожидает, что эти ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока регулятор не убедится, что инфляция устойчиво приближается к таргетируемому уровню около 2%, говорится в сообщении банка.

Как пишут Ведомости, в последнее время стала звучать критика отрицательных ставок, прежде всего со стороны банков, которые вынуждены доплачивать ЕЦБ за то, что держат у него на счетах резервы, которые считаются чрезмерными.

Это еще больше подрывает и без того низкую доходность банков еврозоны, заставляя их сокращать, а не увеличивать кредитование, как того хотел бы ЕЦБ.

Чтобы бороться с такими негативными последствиями, ЕЦБ вводит систему уровней, в которой часть депозитов будут освобождены от отрицательных ставок. Это должно помочь банкам северных стран еврозоны, в которых значительные избыточные резервы.

Помочь же банкам из южных стран, которым денег, наоборот, не хватает, ЕЦБ намерен, инициируя уже третью программу дешевого целевого долгосрочного рефинансирования.