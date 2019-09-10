США начали очередное антимонопольное расследование в Google

Генеральные прокуроры из 48 штатов США, округа Колумбия и Пуэрто-Рико официально начали антимонопольное расследование деятельности Google.

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По словам источника, это знак растущего контроля со стороны правительства за технологическими гигантами США.

Генеральный прокурор Техаса, возглавляющий исследование, заявил, что сосредоточится на «всеобъемлющем контроле Google над рынками онлайн-рекламы и поисковым трафиком, что могло привести к антиконкурентному поведению, которое вредит потребителям». Калифорния и Алабама отказались участвовать в расследовании.

Участники расследования уже попросили Google представить документы о рекламной деятельности. Пока расследование названо «предварительным», но ожидается, что оно будет расширено, чтобы охватить другие вопросы, включая конфиденциальность данных.