Фонд медиа-предпринимателя пожертвовал $2,5 млн Wikipedia на защиту от хакеров

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Через несколько дней после того, как на «Википедию» была осуществлена мощная хакерская атака, руководство интернет-энциклопедии получило крупное пожертвование для принятия контрмер.
Об этом сообщает DW.
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Фонд медиа-предпринимателя Крейга Ньюмарка перечислил Wikipedia $2,5 млн для помощи в защите платформы.
Цель пожертвования также заключается в том, чтобы лучше защитить информацию о пользователях, заявила некоммерческая организация Wikimedia Foundation.
Ньюмарк в 1990-х годах основал сайт электронных объявлений «Крейгслист» (Craigslist), за счет которого и разбогател. Кроме того, Ньюмарк известен как меценат. Ранее он уже пожертвовал почти два миллиона долларов на проекты «Википедии».
Напомним, неизвестные хакеры в начале сентября парализовали работу «Википедии» с помощью DDOS-атак. Они продолжались несколько часов. Через DDOS-атаки сервера выводятся из строя потоками бессмысленных запросов.
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