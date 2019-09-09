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Фонд медиа-предпринимателя пожертвовал $2,5 млн Wikipedia на защиту от хакеров

Фонд медиа-предпринимателя пожертвовал $2,5 млн Wikipedia на защиту от хакеров

Через несколько дней после того, как на «Википедию» была осуществлена мощная хакерская атака, руководство интернет-энциклопедии получило крупное пожертвование для принятия контрмер.

Об этом сообщает DW.

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Фонд медиа-предпринимателя Крейга Ньюмарка перечислил Wikipedia $2,5 млн для помощи в защите платформы.

Цель пожертвования также заключается в том, чтобы лучше защитить информацию о пользователях, заявила некоммерческая организация Wikimedia Foundation.

Ньюмарк в 1990-х годах основал сайт электронных объявлений «Крейгслист» (Craigslist), за счет которого и разбогател. Кроме того, Ньюмарк известен как меценат. Ранее он уже пожертвовал почти два миллиона долларов на проекты «Википедии».

Напомним, неизвестные хакеры в начале сентября парализовали работу «Википедии» с помощью DDOS-атак. Они продолжались несколько часов. Через DDOS-атаки сервера выводятся из строя потоками бессмысленных запросов.

По материалам Mind
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